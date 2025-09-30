Il Comune di Bari ha il suo garante dei diritti dei detenuti | ok del Consiglio alla nomina del prof Luigi Pannarale

Baritoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Luigi Pannarale è il nuovo Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Bari. Il Consiglio comunale ha approvato ieri la nomina, con 28 voti favorevoli.In questo modo l'amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 44 bis. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - bari

Problema taxi a Bari, Carrieri: "Risposte del Comune insufficienti"

Cani molossoidi e pitbull a Bari, ok del Comune alla sterilizzazione volontaria

Omicidio Benedetto Petrone, il Comune di Bari si costituisce contro l'archiviazione delle indagini

comune bari ha suoIl Comune di Bari ha il suo garante dei diritti dei detenuti: ok del Consiglio alla nomina del prof. Luigi Pannarale - Nella seduta di lunedì in aula Dalfino il via libera, con 28 voti favorevoli, al docente di Sociologia e didattica del diritto, che andrà a rivestire la nuova carica istituita a dicembre scorso ... Scrive baritoday.it

comune bari ha suoBari, patrocinio del Comune al convegno della società israeliana che spia i cellulari. Leccese: lo revocheremo - Il seminario Onif previsto a ottobre è sponsorizzato da Cellebrite, finita nel mirino per le intrusioni nei telefoni dei palestinesi a Gaza ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Bari Ha Suo