Il professor Luigi Pannarale è il nuovo Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Bari. Il Consiglio comunale ha approvato ieri la nomina, con 28 voti favorevoli.In questo modo l'amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 44 bis. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Problema taxi a Bari, Carrieri: "Risposte del Comune insufficienti"
Cani molossoidi e pitbull a Bari, ok del Comune alla sterilizzazione volontaria
Omicidio Benedetto Petrone, il Comune di Bari si costituisce contro l'archiviazione delle indagini
#COMUNI - #Bari, presentato il progetto per salvare #ViaManzoni dal degrado e dalle chiusure Comune di Bari #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di Bari ha il suo garante dei diritti dei detenuti: ok del Consiglio alla nomina del prof. Luigi Pannarale - Nella seduta di lunedì in aula Dalfino il via libera, con 28 voti favorevoli, al docente di Sociologia e didattica del diritto, che andrà a rivestire la nuova carica istituita a dicembre scorso ... Scrive baritoday.it
Bari, patrocinio del Comune al convegno della società israeliana che spia i cellulari. Leccese: lo revocheremo - Il seminario Onif previsto a ottobre è sponsorizzato da Cellebrite, finita nel mirino per le intrusioni nei telefoni dei palestinesi a Gaza ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it