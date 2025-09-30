Il Comune che vieta di stendere i panni fuori per questione di decoro | Ma solo nelle vie principali

Stendere o no i panni fuori dal balcone. Questo è il dilemma che sta spaccando il Consiglio comunale di Sestri Levante, borgo costiero di poco più di 17mila abitanti vicino Genova. A porre la questione è il nuovo regolamento urbano presentato dal sindaco Francesco Solinas, eletto in lista civica. 🔗 Leggi su Today.it

comune vieta stendere panniVietato stendere i panni ai balconi, l’ordine del sindaco nel borgo da cartolina: “Evitate di fare raccapriccio” - Sestri Levante (Genova), il nuovo regolamento del sindaco Francesco Solinas: “Non lasciate sgocciolare i panni dalla finestra”. Riporta quotidiano.net

comune vieta stendere panniPanni stesi sui balconi, barbeque in giardino, feste private… A Sestri Levante è tutto vietato - Sestri Levante, scontro sul nuovo regolamento comunale: opposizioni parlano di norme liberticide, il sindaco Solinas difende le misure. Come scrive blitzquotidiano.it

