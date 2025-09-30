Il Commissario Montalbano – La piramide di fango | tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1. Questa sera, martedì 30 settembre 2025, su Rai 1 va in onda in replica Il Commissario Montalbano, con l’episodio La piramide di fango, già trasmesso per la prima volta nel 2013. Tornano dunque le avvenute del celebre commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, e uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming l’episodio di Montalbano La piramide di fango? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Trama. Il corpo senza vita di un uomo viene trovato nel cantiere dove viene costruita la nuova condotta idrica di Vigata. 🔗 Leggi su Tpi.it

