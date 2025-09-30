Il Comitato Sì Meazza annuncia ricorso contro la delibera | perché la battaglia su San Siro non è ancora finita

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita della Gfu di San Siro, stadio Meazza compreso, a Inter e Milan. Il documento non è stato ancora pubblicato, che Luigi Corbani del Comitato Sì Meazza a Fanpage.it ha già annunciato che farà ricorso al Tar: "Sono pronte anche memorie per la Procura e la Corte dei Conti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corbani, portavoce del Comitato Sì Meazza: «Su San Siro si andrà al giudizio di merito, appare fuori luogo dire questa cosa»

Meazza, il ricorso del comitato “No“ del Tar alla sospensiva. L’iter per la vendita può proseguire

San Siro, il comitato Sì Meazza contro il Comune: «La vendita? È fasulla»

