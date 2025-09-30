Il cicchetto entra nel vocabolario Zingarelli 2026

Veneziatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche il “cicchetto”, derivato dal veneziano cicheto, tra le parole inserite per la prima volta nel vocabolario Zingarelli del 2026. Lo spuntino viene definito come «in Veneto, stuzzichino (per es. polpetta, baccalà, salume, uovo sodo, ecc.) servito con un bicchiere di vino nei tradizionali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

