Il cicchetto entra nel vocabolario Zingarelli 2026

C'è anche il “cicchetto”, derivato dal veneziano cicheto, tra le parole inserite per la prima volta nel vocabolario Zingarelli del 2026. Lo spuntino viene definito come «in Veneto, stuzzichino (per es. polpetta, baccalà, salume, uovo sodo, ecc.) servito con un bicchiere di vino nei tradizionali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: cicchetto - entra

Un set silenzioso, luci che si accendono, uno sfondo che diventa scena. Le modelle entrano, si posizionano, aspettano il segnale. Poi comincia il dialogo fatto di gesti, sguardi, piccoli movimenti guidati dallo staff. Gli abiti firmati Leopardessa ed Eleonora - facebook.com Vai su Facebook

Il "cicchetto" entra nel vocabolario Zingarelli 2026 - Zaia: «Una specificità ora riconosciuta anche fuori dai confini regionali» ... Secondo veneziatoday.it

Zingarelli 2026: da gaslighting a amichettismo e aporofobia, le 1000 nuove parole nel dizionario - Parole nuove e neologismi che, se la lingua è specchio della società, dipingono il ... Scrive msn.com