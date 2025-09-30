Il Cesena crolla a Frosinone | primo ko Ciervo non basta a riaprire i giochi

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena, 30 settembre 2025 – Il Cesena perde l’imbattibilità allo Stirpe uscendo fortemente ridimensionato per punteggio e storia in un match mai in forse, regalato al Frosinone sin dalla formazione iniziale con cui Michele Mignani tenta di sorprendere il suo amico Alvini. Il quale da vecchia volpe non ci casca e aggredisce i romagnoli con l’atteggiamento giusto, da squadra di grande forza fisica e mentale, e vince meritatamente una gara dominata in particolare nel primo tempo quando solo un monumentale Klinsmann impedisce ai ciociari di dilagare come meriterebbero. Il tecnico ligure si conferma pronto a sorprendere e lo fa a Frosinone come lo scorso anno a Salerno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il cesena crolla a frosinone primo ko ciervo non basta a riaprire i giochi

© Sport.quotidiano.net - Il Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i giochi

In questa notizia si parla di: cesena - crolla

cesena crolla frosinone primoIl Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i giochi - Berti e Shpendi partono dalla panchina, il prezzo del turnover è salato. Riporta msn.com

Il Cesena crolla sotto i colpi del Frosinone, prima sconfitta stagionale per il Cavalluccio - 1 allo stadio 'Benito Stirpe', il gol della bandiera è stato firmato da Ciervo: serata incolore per il Cavalluccio ... Scrive cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Crolla Frosinone Primo