Il Cesena crolla a Frosinone | primo ko Ciervo non basta a riaprire i giochi

Cesena, 30 settembre 2025 – Il Cesena perde l’imbattibilità allo Stirpe uscendo fortemente ridimensionato per punteggio e storia in un match mai in forse, regalato al Frosinone sin dalla formazione iniziale con cui Michele Mignani tenta di sorprendere il suo amico Alvini. Il quale da vecchia volpe non ci casca e aggredisce i romagnoli con l’atteggiamento giusto, da squadra di grande forza fisica e mentale, e vince meritatamente una gara dominata in particolare nel primo tempo quando solo un monumentale Klinsmann impedisce ai ciociari di dilagare come meriterebbero. Il tecnico ligure si conferma pronto a sorprendere e lo fa a Frosinone come lo scorso anno a Salerno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

