Il ceo di Stellantis Antonio Filosa incontrerà i sindacati il 20 ottobre a Torino

Si terrà il prossimo 20 ottobre a Torino l'incontro tra il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, e i sindacati. Ad annunciarlo il responsabile delle Risorse umane e relazioni industriali di Stellantis Italia, Giuseppe Manca, nel corso di un incontro sul Contratto collettivo specifico di lavoro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

