Il Ceo di Ryanair | Altre compagnie europee falliranno entro Natale Wizz Air? Schema Ponzi destinato a crollare

Il Ceo di Ryanair | Altre compagnie europee falliranno entro Natale
Michael O’Leary non ha mai avuto la fama di essere diplomatico. L’amministratore delegato di Ryanair, che guida anche Malta Air, Lauda e Buzz, si è spesso distinto per la franchezza e la facilità con cui attacca qualsiasi soggetto che si pone sul cammino della sua compagnia aerea. Nella sua ultima uscita pubblica a Roma non ha fatto eccezioni: dalla previsione di nuovi fallimenti nel settore aereo europeo, agli attacchi frontali a Wizz Air e alla Commissione europea, fino alle polemiche sugli aeroporti spagnoli e italiani. «Ci saranno altri fallimenti prima di Natale». Dopo i recenti crack dell’islandese Play e della svedese Braathens, O’Leary non ha dubbi: «Il problema in Europa è che ci sono molte compagnie che fingono di voler essere low cost, ma hanno una struttura di costi elevata. 🔗 Leggi su Open.online
"Altre compagnie falliranno": La profezia del Ceo di Ryanair
