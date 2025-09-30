il centrosinistra ok a campofilone e m v combatte

Nel trend delle elezioni identificato da bassa affluenza alle urne e decisiva vittoria del centro destra sul centro sinistra, alcuni Comuni della Valdaso si sono distinti per orientamento diverso. Tra questi, i Comuni di Campofilone e Monte Vidon Combatte, che hanno fatto registrare la vittoria elettorale del centro sinistra sul centro destra. A Campofilone si è recato alle urne il 48,19% degli aventi diritto. I votanti si sono espressi con il 51,36% di consensi per Ricci ed il 44,09% per Acquaroli. A Monte Vidon Combatte, ha votato il 47,32% degli aventi diritto che ha espresso il 57,08% di preferenze per il centro sinistra sul 41,51 del centro destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

