Il centrosinistra è incapace di attrarre voti dalla destra si limita a mobilitare i propri elettori | l’analisi sulle elezioni nelle Marche

Cinque anni dopo, stesso esito. Il meloniano Francesco Acquaroli, sostenuto da una coalizione di centrodestra, torna a vincere le elezioni con il 52,4% dei voti e governerà ancora le Marche. Matteo Ricci, l’avversario del campo progressista non decolla e ferma il centrosinistra al 44,4%. Archiviato il voto, è tempo di fare i conti con la sconfitta – o con la vittoria, a seconda di dove la si guardi – e interrogarsi sulle sue cause. Secondo i dati elaborati da Opinio per la Rai, che ha analizzato i flussi di voto confrontandoli con le elezioni regionali del 2020, l’ 89% degli elettori che avevano votato per Acquaroli cinque anni fa ha riconfermato la sua scelta. 🔗 Leggi su Open.online