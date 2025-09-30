Il caso della donna in rosa trovata senza vita in strada | per vent’anni la sua identità è rimasta un mistero

L’iniziativa dell’Interpol denominata Identify me ha portato all’identificazione della “donna in rosa”. Di chi si tratta e come si è riusciti a darle un nome dopo decenni. Il 3 luglio 2005 il corpo senza vita di una donna fu trovato lungo una strada a Viladecans, una cittadina in provincia di Barcellona. Indossava un top a fiori rosa, pantaloni rosa e scarpe rosa, ed era morta da meno di 24 ore. (INTERPOL FOTO) – Notizie.com La polizia ritenne sospetta la causa della morte, poiché le prove suggerivano che il corpo fosse stato spostato nelle 12 ore precedenti il ritrovamento. 🔗 Leggi su Notizie.com

