Il caso della donna in rosa trovata senza vita in strada | per vent’anni la sua identità è rimasta un mistero
L’iniziativa dell’Interpol denominata Identify me ha portato all’identificazione della “donna in rosa”. Di chi si tratta e come si è riusciti a darle un nome dopo decenni. Il 3 luglio 2005 il corpo senza vita di una donna fu trovato lungo una strada a Viladecans, una cittadina in provincia di Barcellona. Indossava un top a fiori rosa, pantaloni rosa e scarpe rosa, ed era morta da meno di 24 ore. (INTERPOL FOTO) – Notizie.com La polizia ritenne sospetta la causa della morte, poiché le prove suggerivano che il corpo fosse stato spostato nelle 12 ore precedenti il ritrovamento. 🔗 Leggi su Notizie.com
Risolto dopo 20 anni il mistero della “donna in rosa”: chi era la vittima trovata morta nel 2005 in Spagna - La vittima, ribattezzata “La donna in rosa”, è stata identificata come Liudmila Zavada, una donna di origine russa che aveva 31 anni al momento della ... Scrive fanpage.it
“È lei la donna in rosa”. Trovata morta 20 anni fa: soltanto ora l’incredibile scoperta - Dopo vent’anni di mistero, ha finalmente un nome la donna trovata senza vita nel 2005 in circostanze sospette lungo una strada nei pressi di Barcellona. Secondo thesocialpost.it