Il caschetto che sta conquistando TikTok e Instagram? È il boho bob Un taglio destrutturato versatile e chic che unisce l’eleganza minimal al fascino ' 70

C orto ma non troppo, sofisticato ma con un’anima ribelle: il boho bob è il taglio capelli che sta conquistando social e passerelle. Evoluzione più libera e spontanea del caschetto classico, incarna lo spirito bohémien degli anni ’70 contaminato da un’estetica contemporanea, fatta di linee leggere e movimento naturale. Un haircut che interpreta al meglio il desiderio di freschezza e autenticità, capace di adattarsi a più look e personalità senza perdere la sua cifra stilistica: chic, rilassato e assolutamente versatile. Tendenza caschetto 2025: dal chin bob al flippy bob X “Boho bob”: il nuovo caschetto di stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il caschetto che sta conquistando TikTok e Instagram? È il boho bob. Un taglio destrutturato, versatile e chic, che unisce l’eleganza minimal al fascino '70

In questa notizia si parla di: caschetto - conquistando

A Manduria NOSTALGIA 90: l’onda anni ’90 che sta conquistando l’Italia, giovedì 4 settembre per la Festa Patronale. - facebook.com Vai su Facebook

Lo slicked bob è il caschetto scolpito, ma senza sforzo, per le donne di potere nella primavera 2025 - Slicked bob: questo caschetto dalle linee scultoree ma dall'aria effortless è la tendenza capelli più facile e grintosa della primavera 2025 Non so se ve ne siete accorte, ma si direbbe che ci ... vogue.it scrive

Capelli: che cos'è il taglio coreano 2 in 1, caschetto sotto e lunghezze da Raperonzolo sopra - Il taglio coreano 2 in 1, che tanto sta impazzando sui social e nei saloni d'Oriente, sulla carta si presenta come la soluzione ideale per tutte coloro che sono strette nella morsa dell'annoso dilemma ... Scrive vanityfair.it