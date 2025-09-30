Il capo del Pentagono | Prepariamoci alla guerra l' epoca della Difesa è finita Basta generali grassi e donne stop al woke

Leggo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nuovi venti di guerra soffiano in Europa e nel mondo. E dagli Usa certamente non arrivano parole confortanti: il capo del Pentagono,. 🔗 Leggi su Leggo.it

il capo del pentagono prepariamoci alla guerra l epoca della difesa 232 finita basta generali grassi e donne stop al woke

© Leggo.it - Il capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della Difesa è finita. Basta generali grassi e donne, stop al woke»

In questa notizia si parla di: capo - pentagono

Il Pentagono ha licenziato Jeffrey Kruse, il capo della DIA: aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran

Ucraina, è scontro Trump-Putin. Il capo del Pentagono non informò la Casa Bianca prima dell’ok stop armi a Kiev

Usa, il capo del Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare

capo pentagono prepariamoci guerraIl capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della Difesa è finita. Basta generali grassi e donne, stop al woke» - A ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nuovi venti di guerra soffiano in Europa e nel mondo. Scrive msn.com

capo pentagono prepariamoci guerraPete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: devo mettere insieme Putin e Zelensky. Nucleare? Non voglio usarlo - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Capo Pentagono Prepariamoci Guerra