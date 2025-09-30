Il capo del Pentagono Hegseth a Quantico | Basta generali grassi e barbe lunghe Le donne? Se non sono forti come gli uomini…

Un incontro senza precedenti si è svolto nei giorni scorsi presso la base dei Marine a Quantico, in Virginia. Centinaia di generali e ammiragli delle forze armate statunitensi sono stati convocati dal segretario alla Guerra Pete Hegseth per un discorso che segna una svolta radicale nella gestione del Pentagono. Il tono è stato chiaro fin dalle prime parole: “ Il nostro compito è prepararsi alla guerra. E vincerla “. Mai prima d’ora così tanti ufficiali di alto rango erano stati riuniti per ascoltare un messaggio così diretto e provocatorio da parte della leadership politica. Hegseth ha voluto segnare un momento di discontinuità netta rispetto al passato, dichiarando la fine di un’era: “ L’era del Dipartimento della Difesa è finita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

