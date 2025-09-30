Il capo del Pentagono Hegseth a Quantico | Basta generali grassi e barbe lunghe Le donne? Se non sono forti come gli uomini…
Un incontro senza precedenti si è svolto nei giorni scorsi presso la base dei Marine a Quantico, in Virginia. Centinaia di generali e ammiragli delle forze armate statunitensi sono stati convocati dal segretario alla Guerra Pete Hegseth per un discorso che segna una svolta radicale nella gestione del Pentagono. Il tono è stato chiaro fin dalle prime parole: “ Il nostro compito è prepararsi alla guerra. E vincerla “. Mai prima d’ora così tanti ufficiali di alto rango erano stati riuniti per ascoltare un messaggio così diretto e provocatorio da parte della leadership politica. Hegseth ha voluto segnare un momento di discontinuità netta rispetto al passato, dichiarando la fine di un’era: “ L’era del Dipartimento della Difesa è finita. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: capo - pentagono
Il Pentagono ha licenziato Jeffrey Kruse, il capo della DIA: aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran
Ucraina, è scontro Trump-Putin. Il capo del Pentagono non informò la Casa Bianca prima dell’ok stop armi a Kiev
Usa, il capo del Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare
Il capo del #Pentagono #Hegseth annuncia la fine del “dipartimento #woke”: basta quote e promozioni per razza o genere, ritorno al merito, fitness e disciplina. "Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla. Pace attraverso la guerra". #Tag24 - X Vai su X
Durante l'incontro, il capo del Pentagono terrà un discorso "sullo spirito guerriero" e incontrerà "faccia a faccia" centinaia di leader militari, generali e ammiragli da tutto il mondo - facebook.com Vai su Facebook
Usa, il capo del Pentagono sferza i generali: "Ci prepariamo alla guerra. Basta me**a woke" - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico ... Si legge su iltempo.it
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere “grassi”). Attesa ... - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Secondo ilmessaggero.it