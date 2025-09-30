Il capo del Pentagono e la linea Trump | Oggi finisce l’era della pace Stop a barbe lunghe soldati grassi e spazzatura woke Il discorso di Hegseth ai generali Usa

Roma, 30 settembre 2025 – “Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla”. Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. “Pace attraverso la guerra”, ha aggiunto il segretario parlando di un “momento cruciale”. Per volontà del presidente Donand Trump, il segretario della Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth ha radunato a Quantico circa 800 generali e ammiragli delle basi statunitensi sparse in tutto il mondo. Hegseth non ha solo parlato della necessità di prepararsi a un conflitto ma ha delineato quello che dovrà essere d’ora in poi il modo di comportarsi dei militari statunitensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa

