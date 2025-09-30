Il capo del Pentagono a generali e ammiragli | Preparatevi alla guerra

Pete Hegseth, il capo del Pentagono, ha accolto centinaia tra generali e ammiragli statunitensi in una base militare in Virginia affermando: « Preparatevi alla guerra, non alla difesa ». Parole che hanno rapidamente fatto il giro del mondo, quelle di Hegseth, che poi ha proseguito: «Da questo momento in poi, l’unica missione del Dipartimento della Guerra appena ripristinato è questa: combattere la guerra. Non perché vogliamo la guerra, ma perché vogliamo la pace. Le uniche persone che meritano la pace sono quelle disposte a fare la guerra per difenderla. Ecco perché il pacifismo è così ingenuo e pericoloso». 🔗 Leggi su Lettera43.it

