Il capo del Pentagono a generali e ammiragli | Preparatevi alla guerra
Pete Hegseth, il capo del Pentagono, ha accolto centinaia tra generali e ammiragli statunitensi in una base militare in Virginia affermando: « Preparatevi alla guerra, non alla difesa ». Parole che hanno rapidamente fatto il giro del mondo, quelle di Hegseth, che poi ha proseguito: «Da questo momento in poi, l’unica missione del Dipartimento della Guerra appena ripristinato è questa: combattere la guerra. Non perché vogliamo la guerra, ma perché vogliamo la pace. Le uniche persone che meritano la pace sono quelle disposte a fare la guerra per difenderla. Ecco perché il pacifismo è così ingenuo e pericoloso». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: capo - pentagono
Il Pentagono ha licenziato Jeffrey Kruse, il capo della DIA: aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran
Ucraina, è scontro Trump-Putin. Il capo del Pentagono non informò la Casa Bianca prima dell’ok stop armi a Kiev
Usa, il capo del Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare
#StatiUniti Prepararsi alla #guerra per vincerla: il capo del Pentagono #Hegseth parla così ai generali convocati a Quantico. "Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla. Pace attraverso la guerra" in un "momento cruciale". - X Vai su X
Durante l'incontro, il capo del Pentagono terrà un discorso "sullo spirito guerriero" e incontrerà "faccia a faccia" centinaia di leader militari, generali e ammiragli da tutto il mondo - facebook.com Vai su Facebook
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere “grassi”). Attesa ... - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Lo riporta ilmessaggero.it
Il capo del Pentagono a generali e ammiragli: «Preparatevi alla guerra» - Pete Hegseth, il capo del Pentagono, ha accolto centinaia tra generali e ammiragli statunitensi in una base militare in Virginia affermando: «Preparatevi alla guerra, non alla difesa». Riporta msn.com