Il capo del Newcastle Eddie Howe vuole che Kieran Trippier Future è stato risolto
Breaking: Il Newcastle era pronto a vendere Kieran Trippier come Monaco verso la fine della finestra di trasferimento di questa estate, ma il terzino destro di 35 anni ha rifiutato la mossa. Essendo nell’ultima stagione del suo contratto a St. James ‘Park, sarà in grado di parlare con i club fuori dall’Inghilterra per un potenziale trasferimento gratuito dal 1 gennaio. Tuttavia, secondo lo outlet locale di Newcastle Chronicle, il manager Eddie Howe rimane della posizione che Trippier è un giocatore molto importante nella sua squadra. Sebbene abbia perso il suo posto nelle partite iniziali nelle recenti partite, il veterano difensore è destinato a essere ripristinato dopo che Tino Livramento ha ottenuto un infortunio nella sconfitta dell’Arsenal domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
