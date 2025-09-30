Il calo demografico svuota le classi | le previsioni per il 2035 E in 3mila comuni le primarie rischiano la chiusura

Il calo demografico impatta pesantemente sul sistema scolastico italiano e l’allarme sulla scarsità di offerta per i giovani italiani determina un quadro a tinte ancora più fosche, mentre gli italiani del Sud emigrano verso il nord Italia e il Paese resta agli ultimi posti in Europa per l’occupazione femminile. Tutti elementi che sottolineano come l’opportunità dei fondi Pnrr sia da cogliere per dare slancio e opportunità. La previsione a dieci anni emerge dai dati del convegno “ Spopolamento, migrazioni e genere ” promosso da Svimez e Fondazione Brodolini, con il supporto di Save the Children e la partecipazione del W20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il calo demografico svuota le classi: le previsioni per il 2035. E in 3mila comuni le primarie rischiano la chiusura

Avellino si svuota: nascite in calo e giovani in fuga, la provincia perde 34mila abitanti in vent’anni - di Anna Bembo La mappa dell’Italia si sta lentamente svuotando, e il Sud è la zona che perde più pezzi. Riporta corriereirpinia.it

Calo demografico, in Lombardia 45mila studenti e 1.193 classi in meno in tre anni - Con l’inizio della scuola torna prepotentemente di moda il tema del calo demografico del nostro Paese. Si legge su tecnicadellascuola.it