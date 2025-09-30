Il Burlo per Gaza | accolta una famiglia palestinese

Triesteprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste è stato impegnato nell’accoglienza dei pazienti in fuga dalla Striscia di Gaza attraverso il corridoio umanitario organizzato dalla Farnesina. Nella notte sono arrivati al pronto soccorso dell’istituto due fratellini, un bimbo e una bimba. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: burlo - gaza

burlo gaza accolta famigliaBimbi provenienti da Gaza assistiti al Burlo di Trieste - All'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste nella notte sono arrivati al Pronto soccorso dell'istituto una bimba di 8 anni e il fratellino di 7, accompagnati dal padre. Come scrive msn.com

burlo gaza accolta famigliaTerra Santa: Da Gaza a Reggello una famiglia di 6 persone - Da Gaza a Reggello: una famiglia bisognosa di pace e di cure ha trovato accoglienza nella parrocchia Sant’Agata in Arfoli, una piccola frazione, ma molto coesa e pronta ad allargare le braccia per acc ... Scrive toscanaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Burlo Gaza Accolta Famiglia