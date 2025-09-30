Il Burlo per Gaza | accolta una famiglia palestinese

Anche l’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste è stato impegnato nell’accoglienza dei pazienti in fuga dalla Striscia di Gaza attraverso il corridoio umanitario organizzato dalla Farnesina. Nella notte sono arrivati al pronto soccorso dell’istituto due fratellini, un bimbo e una bimba. 🔗 Leggi su Triesteprima.it