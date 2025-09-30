Il Burlo per Gaza | accolta una famiglia palestinese
Anche l’Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste è stato impegnato nell’accoglienza dei pazienti in fuga dalla Striscia di Gaza attraverso il corridoio umanitario organizzato dalla Farnesina. Nella notte sono arrivati al pronto soccorso dell’istituto due fratellini, un bimbo e una bimba. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: burlo - gaza
Il Burlo per Gaza: accolta una famiglia palestinese
Tgr Rai. . A Trieste dall'inferno di Gaza una famiglia di profughi palestinesi: la mamma ricoverata al Cattinara, due bambini al Burlo. Tgr Rai FVG - facebook.com Vai su Facebook
Il Burlo per Gaza: accolta una famiglia palestinese https://ift.tt/sxn8Eey https://ift.tt/TcwFADx - X Vai su X
Bimbi provenienti da Gaza assistiti al Burlo di Trieste - All'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste nella notte sono arrivati al Pronto soccorso dell'istituto una bimba di 8 anni e il fratellino di 7, accompagnati dal padre. Come scrive msn.com
Da Gaza a Reggello: una famiglia di 6 persone accolta dalla comunità di Sant’Agata in Arfoli - Da Gaza a Reggello: una famiglia bisognosa di pace e di cure ha trovato accoglienza nella parrocchia Sant’Agata in Arfoli, una piccola frazione, ma molto ... Scrive gonews.it