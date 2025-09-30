Il bugiardino Pfizer e la disinformazione sul vaccino Covid in gravidanza

Diverse condivisioni Facebook riportano un video risalente al 2021, dove viene letto male il bugiardino del vaccino Covid di Pfizer. Si trovano riportati gli effetti collaterali, come per tutti i farmaci, e le raccomandazioni a non assumerlo per le donne in gravidanza. Vediamo perché non c’è niente di misterioso e sconvolgente. Torniamo quindi a parlare dei bugiardini letti male da alcuni No vax improvvisatisi giornalisti d’inchiesta. Per chi ha fretta:. Parliamo di bugiardini letti male a proposito di quelle condivisioni dove qualcuno legge i fogli illustrativi dei vaccini Covid interpretandoli alla luce delle proprie paure e preconcetti. 🔗 Leggi su Open.online