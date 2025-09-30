Il bugiardino Pfizer e la disinformazione sul vaccino Covid in gravidanza
Diverse condivisioni Facebook riportano un video risalente al 2021, dove viene letto male il bugiardino del vaccino Covid di Pfizer. Si trovano riportati gli effetti collaterali, come per tutti i farmaci, e le raccomandazioni a non assumerlo per le donne in gravidanza. Vediamo perché non c’è niente di misterioso e sconvolgente. Torniamo quindi a parlare dei bugiardini letti male da alcuni No vax improvvisatisi giornalisti d’inchiesta. Per chi ha fretta:. Parliamo di bugiardini letti male a proposito di quelle condivisioni dove qualcuno legge i fogli illustrativi dei vaccini Covid interpretandoli alla luce delle proprie paure e preconcetti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bugiardino - pfizer
Arriva oggi a Torino il Road Show ‘Le farmacie dei servizi nel percorso di prevenzione vaccinale: La sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione passa dalle farmacie’, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionante di Pfizer, ch - facebook.com Vai su Facebook
Farmaci anti-obesità, #Pfizer vicina all'acquisto dell'americana Metsera per 7,3 miliardi di dollari: l'accordo prevede un pagamento in contanti e bonus legati a performance. #Metsera è nota per il suo farmaco anti-obesità MET-097, che ha mostrato promettenti - X Vai su X