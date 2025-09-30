Il buco nero del generale Zamir il vero costo della guerra a Gaza per Israele si misura nel depauperamento del suo capitale umano
In Israele, come forse in nessuna altra democrazia al mondo, i militari e, in particolar modo, gli Alti Ufficiali assolvono da sempre un ruolo molto particolare nella vita del Paese. Sono tecnici, perché guidano le Forze Armate nelle guerre in cui Tel Aviv è spesso coinvolta, ma sono anche protagoni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il Fatto di domani. Gaza, il premier israeliano Netanyahu vuole il controllo totale ma assicura: “Non annetteremo la Striscia”. Il generale Zamir: “Sarà un buco nero ... - GAZA, IL PREMIER ISRAELIANO NETANYAHU VUOLE L’OCCUPAZIONE TOTALE DELLA STRISCIA FINO ALLA RESA DI HAMAS: “NON LA ANNETTEREMO MA LA CONSEGNEREMO A FORZE ARABE”. Riporta ilfattoquotidiano.it
Eyal Zamir, chi è il generale “ribelle” che sfida il governo di Netanyahu - La frase attribuita da indiscrezioni giornalistiche al Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano generale Eyal Zamir restituisce le ... Come scrive ilmessaggero.it