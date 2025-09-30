Il buco nero del generale Zamir il vero costo della guerra a Gaza per Israele si misura nel depauperamento del suo capitale umano

30 set 2025

In Israele, come forse in nessuna altra democrazia al mondo, i militari e, in particolar modo, gli Alti Ufficiali assolvono da sempre un ruolo molto particolare nella vita del Paese. Sono tecnici, perché guidano le Forze Armate nelle guerre in cui Tel Aviv è spesso coinvolta, ma sono anche protagoni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il buco nero del generale zamir il vero costo della guerra a gaza per israele si misura nel depauperamento del suo capitale umano

© Ilgiornaleditalia.it - Il "buco nero" del generale Zamir, il vero costo della guerra a Gaza per Israele si misura nel depauperamento del suo capitale umano

