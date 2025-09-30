Il bonus da 300 euro per i bambini che fanno sport | chi può averlo e il dettaglio a cui fare attenzione

Trecento euro per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei figli. A tanto ammonta il bonus sport 2025. È possibile presentare la domanda, ma ci sono una serie di limiti sia in termini di reddito sia di composizione del nucleo familiare. Non solo: la dotazione per l'anno.

