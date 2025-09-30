Il bivio di Yoox

Crisi del commercio elettronico o del mercato del lusso? Malagestione? Classica riduzione dei costi di una multinazionale? In tanti si sono chiesti cosa ci sia realmente dietro la crisi di Yoox, il sito di vendite online che ha annunciato 211 licenziamenti. In realtà c'è un po' di tutto dentro a questa vertenza che sta colpendo duramente Bologna, dove l'azienda è nata e si è sviluppata. Il commercio su internet l'anno scorso è cresciuto in Italia (si stima un + 6 per cento), ma il mercato del lusso non se la passa benissimo: questo ha sicuramente influito. Così come ha avuto un impatto su Yoox la non particolare robustezza dei tedeschi di MyTheresa - proprietari della società - gravati da alcuni anni di riduzione dei ricavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it