‘Il Bello e il Mistero’ | Michelangelo tra fede e arte

Firenze, 30 settembre 2025 - La dodicesima edizione de “ Il Bello e il Mistero ” accende i riflettori su Michelangelo Buonarroti e sulla bellezza del pensiero umanista che ne ha guidato l’opera, con un ciclo di cinque conferenze curate da Anita Norcini Tosi alla Biblioteca delle Oblate, nella Sala storica Dino Campana, in programma da sabato 11 ottobre a sabato 14 febbraio 2026. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata chiamando lo 055 261 6512 oppure scrivendo a [email protected]. Il calendario si apre sabato 11 ottobre alle 17 con un viaggio tra “La Sacra Famiglia, il Tondo Doni, la Madonna col Bambino, il David”, dove Firenze e i fiorentini diventano motore dell’arte michelangiolesca: fede mariana come sede della Sapienza e libertà incarnata nel biblico David. 🔗 Leggi su Lanazione.it

