Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai | il tour di Paolo Ruffini riparte da Milano
“Come si potrebbe risolvere il problema del traffico a Roma?” “Togliendo le macchine, oppure allargando le strade!” Questa è la risposta di Teodoro, dieci anni, protagonista di uno dei tanti episodi del video-podcast condotto da Paolo Ruffini. “Il Babysitter. Quando diventerai grande capirai”. Video-podcast che grazie a milioni di visualizzazioni e al grande successo della passata stagione, torna in teatro, ripartendo da Milano, al Teatro Manzoni dal 9 all’11 ottobre, per poi toccare Roma e Torino. Sul palco Paolo Ruffini sarà affiancato da Claudia Campolongo al pianoforte, che firma anche la regia, ma soprattutto da Isabelle, Leonardo e Nicholas, tre piccoli interpreti che interagiranno come veri attori. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: babysitter - diventerai
Paolo Ruffini "Il babysitter. Quando diventerai piccolo capirai"
© Loris T. Zambelli Dal 9 all’11 ottobre 2025 (giovedì e venerdì ore 20,45 - sabato ore 15,30 e 20,45) VERA Produzione presenta Paolo Ruffini in IL BABYSITTER - Quando diventerai piccolo capirai Uno spettacolo di Paolo Ruffini e Andrea Delfino Con Isabel - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Ruffini in Il babysitter (quando diventerai piccolo capirai) - 45) Paolo Ruffini torna in scena al Teatro Manzoni di Milano (via Manzoni 42) con lo spettacolo Il babysitter (quando dive ... Si legge su mentelocale.it
Paolo Ruffini porta il suo show ad Anacapri per That’s Amore Capri - Per la prima volta dal 2019, la rassegna That’s Amore Capri sbarca ad Anacapri, inaugurando una nuova fase della sua storia. Segnala ilmattino.it