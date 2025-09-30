Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai | il tour di Paolo Ruffini riparte da Milano

“Come si potrebbe risolvere il problema del traffico a Roma?” “Togliendo le macchine, oppure allargando le strade!” Questa è la risposta di Teodoro, dieci anni, protagonista di uno dei tanti episodi del video-podcast condotto da Paolo Ruffini. “Il Babysitter. Quando diventerai grande capirai”. Video-podcast che grazie a milioni di visualizzazioni e al grande successo della passata stagione, torna in teatro, ripartendo da Milano, al Teatro Manzoni dal 9 all’11 ottobre, per poi toccare Roma e Torino. Sul palco Paolo Ruffini sarà affiancato da Claudia Campolongo al pianoforte, che firma anche la regia, ma soprattutto da Isabelle, Leonardo e Nicholas, tre piccoli interpreti che interagiranno come veri attori. 🔗 Leggi su Panorama.it

