Il 99% dei malati di cuore ha un fattore di rischio sopra i livelli

AGI - Oltre il 99% delle persone che hanno avuto un infarto, un ictus o un'insufficienza cardiaca presentavano già almeno un fattore di rischio sopra i livelli ottimali anni prima del primo evento cardiaco. Lo rivela uno studio globale, condotto dalla Northwestern Medicine in collaborazione con la Yonsei University in Corea del Sud, riportato sul Journal of the American College of Cardiology. Lo studio è stato condotto su oltre 9 milioni di adulti coreani e circa 7.000 statunitensi. "Riteniamo che lo studio dimostri in modo molto convincente che l'esposizione a uno o più fattori di rischio non ottimali prima di questi esiti cardiovascolari è quasi del 100%", ha detto Philip Greenland, autore principale dello studio. 🔗 Leggi su Agi.it

