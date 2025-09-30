Il 5 ottobre è la Giornata Mondiale degli Insegnanti |   Riformulare l’insegnamento come professione collaborativa

Ogni anno, il 5 ottobre si celebra la Giornata Mondiale degli Insegnanti. L'iniziativa è stata istituita nel 1994 per ricordare l’adozione della Raccomandazione OILUNESCO del 1966 sullo status degli insegnanti, che definisce principi fondamentali su diritti, doveri, formazione, reclutamento e condizioni lavorative del personale docente. Nel 1997, una seconda Raccomandazione ha esteso tali disposizioni anche all’istruzione superiore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

