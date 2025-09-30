Il 43,15% degli italiani non ha redditi e vive a carico di qualcuno
Roma, 30 settembre 2025 – Non siamo un Paese “strozzato” dalle tasse, ma un Paese in cui il peso del fisco è concentrato su una minoranza di contribuenti. . È la fotografia che emerge dalla dodicesima edizione dell’ Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, presentata oggi alla Camera dei Deputati insieme a CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, sostenitrice della ricerca, in occasione del convegno “Il difficile finanziamento del welfare italiano”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
