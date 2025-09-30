Q uanto sarebbe bello alzare gli occhi al cielo e vedere danzare le Luci del Nord? Il 2026 è l’anno giusto per trasformare questo sogno in realtà. Grazie a un picco di attività solare, noto come “massimo solare”, le aurore boreali saranno più intense e spettacolari che mai. Un fenomeno raro, che si ripete circa ogni 11 anni, e che trasformerà i cieli del Nord Europa in un vero palcoscenico di colori e luci ipnotiche. Dopo questa occasione, bisognerà aspettare il 2037 per ritrovare condizioni simili. Profumi ispirati alle stelle e al cosmo. guarda le foto Cos’è il massimo solare?. Il massimo solare è il momento in cui il Sole emette più particelle cariche verso la Terra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 2026 sarà l’anno perfetto per ammirare le Luci del Nord grazie al massimo solare. I luoghi migliori per ammirare l'aurora boreale