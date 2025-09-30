Ieri in Campania | colpo in gioielleria nel Sannio la cassaforte non entra in auto e resta sull’asfalto

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 29 settembre 2025.  Avellino – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in  arresto un 45enne di Avellino, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato in più occasioni per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti dell’ex coniuge, è stato condannato a 3 anni di reclusione (LEGGI QUI).  Benevento – Hanno agito nella notte tra il 24 e il 25 settembre, con il volto travisato, prendendo di mira una  gioielleria  di  Limatola,  in provincia di Benevento.  Erano circa le 23:45 quando  quattro malviventi  hanno dapprima rubato alcuni  gioielli  esposti in  vetrina  – pezzi di poco valore, secondo quanto riferito dai  carabinieri  – per poi forzare l’ingresso dell’attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

