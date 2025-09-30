Ibiza forte maltempo con strade allagate alberi caduti e gravi disagi all' aeroporto per voli e passeggeri

Una violenta perturbazione ha colpito le Isole Baleari nelle ultime ore creando ingenti danni E' appena iniziato il periodo, assai atteso dai notturni, dei 'closing' per le discoteche di Ibiza, ma il diluvio sta ostacolando la movida. Bombe d’acqua, strade allagate e alberi caduti nella Isla,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ibiza forte maltempo stradeMaltempo a Ibiza, strade allagate e alberi in strada dopo l'alluvione - Nonostante la situazione sia progressivamente rientrata nel corso della mattinata, rimane l'allerta sulle Baleari e altre zone della Spagna che da ieri è stata colpita da una violenta ondata di ... Secondo tg24.sky.it

Ondata di maltempo colpisce la Spagna: allagamenti a Ibiza - La situazione nella giornata del 30 settembre è in lieve miglioramento. Si legge su interris.it

