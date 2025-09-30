IA per i procedimenti amministrativi del Comune di Verona | partito l' aggiornamento del personale

Veronasera.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra i primi enti in Italia a proporre questa tipologia di formazione professionale, il Comune di Verona mira ad approfondire le opportunità e le implicazioni operative derivanti dall'adozione di nuove soluzioni di intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi, in particolare negli Enti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: procedimenti - amministrativi

