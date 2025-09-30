I vigili non saranno accorpati all’Unione

"La polizia locale di Valsamoggia rimane e continuerà a operare a servizio esclusivo della nostra comunità. Non c’è alcuna decisione, né tanto meno un progetto avviato, di inglobarla nella polizia locale dell’Unione Reno Lavino Samoggia. La nostra polizia locale continuerà a presidiare il territorio di Valsamoggia, anche con servizi notturni, in collaborazione con i carabinieri, a garanzia di sicurezza e vicinanza ai cittadini". Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia, si affida ai social per ribadire le scelte della sua amministrazione comunale. "In questi giorni – aggiunge – uno dei gruppi di opposizione in consiglio comunale (Fratelli d’Italia, ndr) sta diffondendo la voce che la nostra polizia locale sarà inglobata in quella dell’Unione Reno Lavino Samoggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

