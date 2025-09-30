I tifosi del Brugge sperano nel nuovo colpaccio a Bergamo | A febbraio non c’eravamo ma…
Bergamo. Sono quasi 1.200 i tifosi del Club Brugge che questa sera riempiranno lo spicchio del settore ospiti dello stadio di Bergamo. Alcuni sono di ritorno, sette mesi dopo, speranzosi di festeggiare un altro successo. Per tanti altri invece è la prima volta: “Purtroppo a febbraio non eravamo qui, ma speriamo di poter tornare a casa felici anche questa volta”. D’altronde, i numerosi voli di linea diretto in partenza dall’aeroporto di Bruxelles-Charleroi e in arrivo a Orio hanno reso semplice il tracciato di viaggio. E chi non ha trovato spazio sui voli si è comunque organizzato in altri modi, come ad esempio i bus: “Siamo partiti nella tarda serata di lunedì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: tifosi - brugge
Corriere dello Sport – l’ex Brugge è arrivato a Milano, tifosi in festa
La seconda giornata della Champions League prevede la gara Atalanta-Club Brugge in programma al New Balance Stadium alle 18.45 di martedì 30 settembre. - X Vai su X
?Juric pronto al Brugge: "L'Atalanta vuole riscattarsi. Lookman? Si sta allenando" - facebook.com Vai su Facebook
Di nuovo il Brugge, Juric: “Ederson e Lookman presto dal 1’. Non recuperiamo nessuno” fotogallery video - Atalanta in emergenza contro i belgi nella seconda giornata di League Phase: 20 convocati per il tecnico, compreso il 2006 Obric. Scrive bergamonews.it
Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, vogliamo vincere ancora” - Il centrocampista Stankovic e l’allenatore Hayen: “Manca freschezza nelle gambe dopo aver giocato così tante partite, ma è normale”. Da bergamonews.it