I tifosi del Brugge sperano nel nuovo colpaccio a Bergamo | A febbraio non c’eravamo ma…

Bergamo. Sono quasi 1.200 i tifosi del Club Brugge che questa sera riempiranno lo spicchio del settore ospiti dello stadio di Bergamo. Alcuni sono di ritorno, sette mesi dopo, speranzosi di festeggiare un altro successo. Per tanti altri invece è la prima volta: “Purtroppo a febbraio non eravamo qui, ma speriamo di poter tornare a casa felici anche questa volta”. D’altronde, i numerosi voli di linea diretto in partenza dall’aeroporto di Bruxelles-Charleroi e in arrivo a Orio hanno reso semplice il tracciato di viaggio. E chi non ha trovato spazio sui voli si è comunque organizzato in altri modi, come ad esempio i bus: “Siamo partiti nella tarda serata di lunedì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

