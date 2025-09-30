I talebani hanno bloccato l’accesso a internet in tutto l’Afghanistan

Dalle ore 17:00 di ieri, lunedì 29 settembre, il regime ha bloccato in tutto l’ Afghanistan la possibilità di collegarsi in rete. Non ha fornito alcuna spiegazione per questa scelta così estrema che, di fatto, isola il Paese dal resto del mondo. Già nelle ultime due settimane, tuttavia, aveva sospeso la connessione a fibra ottica in gran parte della nazione, ufficialmente per limitare «l’uso improprio di internet» e prevenire «atti immorali». I talebani hanno fatto sapere che il blocco resterà in vigore «fino a nuovo ordine». Pochi minuti prima che accadesse, un funzionario governativo ha avvisato l’ AFP che la rete in fibra ottica sarebbe stata interrotta, con conseguenti ripercussioni anche sui servizi di telefonia mobile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

