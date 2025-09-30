I suoi cani litigano per dei nugget lei cerca di calmarli e viene azzannata | morta a 34 anni

È intervenuta per calmare i suoi due cani che stavano litigando per dei nugget di pollo ed è stata azzannata e uccisa. Così il 30 luglio 2024 è morta Michelle Hempstead, 34enne di Southend, in Inghilterra. Durante l'udienza tenutasi lunedì 29 settembre è emerso che sarebbe stato il cane più grande, un incrocio tra un mastino e un Rottweiler, a mordere il braccio della padrona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

