I social network fanno crescere il Made in Italy

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Razzante* I social media sono il motore più potente della valorizzazione del Made in Italy nel mondo, soprattutto nei settori del lusso, del cibo e della moda. È quanto emerge da una ricerca di Pulse Advertising e dell’istituto di ricerca Eumetra. dedicata a comprendere la percezione del Made in Italy sui social media in Gran Bretagna, Germania, Francia, Cina e Usa. Addirittura in Cina il 58% degli intervistati dichiara di conoscere il Made in Italy attraverso gli influencer che segue e che risultano più forti dei profili ufficiali delle aziende (54%). Per gli altri paesi le percentuali di chi segue il Made in Italy sui profili degli influencer si aggirano tra il 40 e il 30%, confermando però la forza ancora indiscussa del profilo proprietario del brand, seguito da oltre il 50%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

