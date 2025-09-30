I Simpson | un nuovo film al cinema nel 2027!

Il sequel del film de I Simpson ha finalmente una data di uscita! Ideati da Matt Groening, I Simpson sono diventati la sitcom e la serie animata più longeva della televisione. Nel 2007 è uscito il primo film cinematografico loro dedicato è stato un successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre 536 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 75 milioni. Il film vedeva Springfield confinata sotto una gigantesca cupola di vetro dopo che Homer aveva accidentalmente inquinato il lago della città. Dopo anni di speculazioni su un sequel del film d’animazione, fino ad ora non si era concretizzato nulla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it