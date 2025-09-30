I Simpson tornano al cinema con un film nel 2027

Il franchise de I Simpson si prepara a un nuovo capitolo cinematografico, segnando il ritorno della famiglia più iconica dell’animazione dopo oltre vent’anni. La casa di produzione Disney ha annunciato ufficialmente la realizzazione di un nuovo lungometraggio, con uscita prevista per luglio 2027. Questo evento rappresenta un momento di grande rilevanza per i fan e per l’intera industria dell’intrattenimento. il sequel diretto de i simpson – il film del 2007. Il nuovo film sarà un sequel diretto di I Simpson – Il film, uscito nel 2007 e che ha incassato oltre 536 milioni di dollari in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

