I romani sono soddisfatti della qualità della vita a Roma Restano le critiche su rifiuti e pulizia

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove romani su dieci sono soddisfatti della qualità della vita nella Capitale. Questo è il primo dato che emerge dalla pubblicazione della XVIII indagine Acos 2025, presentata al Cnel nella mattinata del 30 settembre. Il secondo, invece, è che restano le solite criticità legate alla pulizia e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: romani - sono

Ascensori contesi, trolley molesti, baccano a tutte le ore. I bnb sono diventati l'incubo dei condomini romani

Furti in appartamento, ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei romani sono vuote

Saranno Steve Jobs. Chi sono le e gli startupper romani più promettenti

I romani sono soddisfatti della qualità della vita a Roma. Restano le critiche su rifiuti e pulizia - Presentata l'indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali del 2025. Lo riporta romatoday.it

Qualità della vita, romani soddisfatti ma restano insufficienti pulizia e gestione dei rifiuti - Nel rapporto, gli intervistatori reclutati dall’Agenzia per il controllo dei servizi pubblici, hanno chiesto ai cittadini della Capitale quale sia il loro giudizio su una serie di aspetti della vita a ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Romani Sono Soddisfatti Qualit224