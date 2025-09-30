I residenti segnalano spaccio gli agenti con il cane trovano 60 dosi di cocaina nell' aiuola
Nella sera di giovedì 25 settembre i nuclei cinofili e il pronto impiego della polizia locale in abiti civili hanno rincorso persone già note per i precedenti e arrestato un nordafricano con mezzo etto di hashish. I controlli sono scattati in piazzetta Zorzetto a Mestre a seguito di alcune. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
