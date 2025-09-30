I quattro mori

Di Flavio Verzola. Cagliari non sarà mai una trasferta come le altre. Troppi ricordi affiorano: dalla Saras di Moratti alla nota passione nerazzurra dell’attuale presidente rossoblù, Tommaso Giulini. L’Unipol Domus – ex Sant’Elia – si conferma da sempre un banco di prova ostico per chi sbarca in Sardegna. Un teatro di sfida che incarna perfettamente la caparbietà e la fierezza del popolo sardo. Perché di popolo dobbiamo parlare. Con il rispetto che meritano, i sardi – ovunque nel mondo si trovino – mantengono vivo e incrollabile il legame con la loro isola. Introversi e riflessivi, decisi e sinceri, poco avvezzi ai compromessi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it