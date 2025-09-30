I presidenti dei quartieri Confcommercio | I giovani ' adottino' gli anziani soli per spesa e servizi vari'

Spazio ai giovani nel nuovo regolamento dei quartieri, che sarà discusso dal Consiglio comunale. I dodici presidenti di quartiere di Confcommercio Cesena, insieme al presidente Augusto Patrignani, accolgono con favore l’apertura ai sedicenni, che potranno candidarsi come consiglieri di quartiere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: presidenti - quartieri

RTP Messina. . Scoppia il caso del servizio di sportello Amam nelle sedi dei quartieri. A finire nel mirino una comunicazione del direttore dell'azienda acque che chiede ai presidenti di adeguare i locali che ospitano i dipendenti Amam. Su tutte le furie il presid - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovamento e tradizione, giovani Confcommercio a confronto - "Siamo imprenditori giovani, siamo imprenditori under 40, ci confrontiamo, cercando di fare, da un lato, la formazione, e dall'altra, attraverso il networking, capire come migliorare noi stessi, come ... Scrive ansa.it