I piromani non si fermano | vegetazione in fiamme a Maiori

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, nella serata di ieri, in Costiera Amalfitana, dov'è divampato un nuovo incendio in località “San Vito” a Maiori, a poca distanza dal Santuario della Madonna Avvocata. Le fiamme hanno bruciato alcuni ettari di vegetazione, in una zona già presa di mira dai piromani anche nei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

