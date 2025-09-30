I piromani non si fermano | vegetazione in fiamme a Maiori
Momenti di tensione, nella serata di ieri, in Costiera Amalfitana, dov'è divampato un nuovo incendio in località “San Vito” a Maiori, a poca distanza dal Santuario della Madonna Avvocata. Le fiamme hanno bruciato alcuni ettari di vegetazione, in una zona già presa di mira dai piromani anche nei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
