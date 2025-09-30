I Pfas finalmente tra le sostanze inquinanti delle acque d’Europa | Un passo decisivo verso la protezione della salute umana

Ci sono anche i Pfas, i cosiddetti inquinanti eterni, nell’aggiornamento degli elenchi degli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali dell’Europa. Tutti i dettagli. Elenchi aggiornati degli inquinanti, liste di controllo delle sostanze, obiettivo zero inquinamento entro il 2050. Il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla riduzione dell’ inquinamento delle acque sotterranee e superficiali. – Notizie.com Per quanto riguarda le acque sotterranee, i negoziatori hanno concordato di ampliare l’elenco delle sostanze per le quali si applicano standard di qualità ambientale (valori soglia). 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - I Pfas (finalmente) tra le sostanze inquinanti delle acque d’Europa: “Un passo decisivo verso la protezione della salute umana”

