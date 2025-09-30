i nuovi rossetti dell autunno si applicano senza specchio

I nuovi rossetti autunno 2025? Sono tutto in uno. Opachi o luminosi che siano, non si limitano più a idratare e sublimare le lips con una tenuta long lasting. Le nuove formule dei rossetti autunno inverno 2025 sono intelligenti e a prova di selfie perché facili da applicare e a effetto levigante. Non stupisce che di rossetti se ne vendano sempre di più. Tant’è che, dopo la pandemia di cinque anni fa, gli esperti sono tornati a parlare di Lipstick Index con riferimento al fatto che, in tempi di crisi, le consumatrici cercano conforto proprio nell’acquisto di referenze per il trucco labbra. Lo conferma anche il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, secondo il quale le vendite di prodotti lip-color e lip-care hanno registrato a fine 2024 dinamiche sopra la media rispetto all’andamento complessivo del mercato cosmetico. 🔗 Leggi su Amica.it

