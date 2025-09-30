I migranti non sono più una risorsa Perfino gli inglesi lo hanno capito

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ci saranno altri arrivi ma solo se contribuiscono alla nostra società», ha annunciato il governo laburista. Entrano in vigore le carte d’identità digitali: un trauma per i britannici. L’«Economist» annienta Keir Starmer. 🔗 Leggi su Laverita.info

i migranti non sono pi249 una risorsa perfino gli inglesi lo hanno capito

© Laverita.info - I migranti non sono più una risorsa. Perfino gli inglesi lo hanno capito

In questa notizia si parla di: migranti - sono

Gli sbarchi dei migranti non si sono fermati in Italia, anche se il governo non ne parla più

A Lampedusa arrivati 27 migranti, gli altri sono stati riportati in Tunisia

Usa, due cittadini italiani sono detenuti nel centro migranti Alligator Alcatraz

Accoglienza e sicurezza: "Basta seminare odio. I migranti sono risorsa" - "Seminare odio in modo irrisorio e qualunquista, questo è quello che Lega e FdI sanno fare meglio e non perdono mai occasione per farlo". lanazione.it scrive

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 1.531 persone nell'hotspot. «I ibici ci hanno sparato addosso» - Altri sei barconi carichi di migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Sono Pi249 Risorsa