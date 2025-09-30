I migranti non sono più una risorsa Perfino gli inglesi lo hanno capito

«Ci saranno altri arrivi ma solo se contribuiscono alla nostra società», ha annunciato il governo laburista. Entrano in vigore le carte d'identità digitali: un trauma per i britannici. L'«Economist» annienta Keir Starmer.

