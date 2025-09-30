I migliori della settimana | Alvarez stende il Real Kane da record

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque gol in 4 giorni e derby vinto per l'argentino. Si fa ancora valere Welbeck, la porta parla italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i migliori della settimana alvarez stende il real kane da record

© Gazzetta.it - I migliori della settimana: Alvarez stende il Real, Kane da record

In questa notizia si parla di: migliori - settimana

I migliori 5 show fantasy da guardare su prime video questa settimana

I migliori libri della settimana da leggere nel weekend

I migliori libri della settimana da leggere nei weekend

migliori settimana alvarez stendeI migliori della settimana: Alvarez stende il Real, Kane da record - Ogni squadra ha la sua stella: questa settimana la nostra è senza dubbio Julian Alvarez, l’uomo in più dell’Atletico di Simeone. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Migliori Settimana Alvarez Stende