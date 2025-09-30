I migliori della settimana | Alvarez stende il Real Kane da record
Cinque gol in 4 giorni e derby vinto per l'argentino. Si fa ancora valere Welbeck, la porta parla italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: migliori - settimana
I migliori 5 show fantasy da guardare su prime video questa settimana
I migliori libri della settimana da leggere nel weekend
I migliori libri della settimana da leggere nei weekend
Anche questa settimana è arrivata una valanga di nuovi fumetti in edicola, fumetteria e libreria… Quali scegliere? Se volete, noi qualche consiglio ve lo diamo in questa rubrica: qui troverete quelle che – secondo noi – sono state le migliori uscite tra il 22 e il 2 - facebook.com Vai su Facebook
Ftse Mib, i migliori e peggiori della settimana: in vetta Leonardo, crolla Cucinelli • I titoli migliori e peggiori del Ftse Mib nella settimana che sta per giungere al termine - X Vai su X
I migliori della settimana: Alvarez stende il Real, Kane da record - Ogni squadra ha la sua stella: questa settimana la nostra è senza dubbio Julian Alvarez, l’uomo in più dell’Atletico di Simeone. Lo riporta msn.com