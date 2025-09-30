I Michieletto tra volley e calcio | Alessandro è campione del mondo il fratellino Andrea cresce nell’Atalanta

Certe volte lo sport e il talento sono proprio una questione di famiglia. Prendiamo i Michieletto: padre ex pallavolista, madre ex cestista. Quattro figli: due ragazze, Francesca e Annalisa, entrambe sulla strada del papà, e due ragazzi. Alessandro, schiacciatore di Trentino, ha 24 anni e un palmarès che parla da solo: un titolo Europeo con la Nazionale Italiana, due Mondiali di cui l’ultimo conquistato domenica 28 settembre contro la Bulgaria 11 punti, ma anche due campionati italiani e una Champions League. E poi c’è Andrea, che gioca a calcio, ha tanto talento, è del 2008 e veste la maglia dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

